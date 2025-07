Le logo Apple serait tout de même légèrement décentré, un nouveau placement qui ne va pas plaisir à une frange des fans de la marque américaine, et qui apprécie notamment la précision chirurgicale apportée au design des appareils.

Les modèles iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, attendus pour l’automne 2025, intégreraient également des améliorations matérielles notables. Parmi celles dévoilées par les dernières rumeurs : un capteur téléphoto de 48 mégapixels, une caméra frontale de 24 mégapixels et la nouvelle puce A19 Pro, qui devrait pousser encore plus loin les performances des smartphones Apple. Réponse en septembre !