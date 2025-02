Selon toute vraisemblance, Apple veut continuer d’affiner le design de ses iPhone en réduisant l’espace nécessaire aux capteurs de reconnaissance faciale. En effet, selon un post de Digital Chat Station sur Weibo, l’iPhone 17 Pro Max intégrera une lentille dite « metalens » permettant de fusionner l’émetteur et le récepteur de Face ID. Concrètement, ce changement devrait permettre à Apple de réduire la taille de la Dynamic Island, offrant alors aux utilisateurs une interface utilisateur moins intrusive et un affichage plus épuré.

Depuis plusieurs années, la firme de Cupertino plancherait sur une solution visant à supprimer une bonne fois pour toutes l'encoche de ses iPhone. Pour y parvenir, la firme californienne chercherait encore à intégrer la caméra frontale ainsi que les différents capteurs nécessaires au bon fonctionnement de Face ID sous l'écran. En revanche, toujours selon les informations rapportées par Digital Chat Station, cela pourrait bien nécessiter encore plusieurs années.