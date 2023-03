iPhone 15 Pro Max : vers les bordures d'écrans les plus fines... du monde ?

Le réputé leaker Ice Universe prétend en effet que l'iPhone 15 Pro Max va battre un record mondial en la matière. Le smartphone présenterait des bordures noires autour de la dalle d'une épaisseur de seulement 1,55 mm. Il détrônerait ainsi le Xiaomi 13 et ses bordures de 1,81 mm. À titre de comparaison, les Galaxy S23 et S22 arborent des bordures de 1,95 mm, et l'iPhone 14 Pro de 2,17 mm.