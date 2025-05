Dans quelques mois, Apple présentera sa nouvelle gamme de smartphones, les iPhone 17. Et en attendant cette sortie, comme souvent très attendue, des fuites nous en apprennent de plus en plus sur ces téléphones. On sait ainsi qu'ils auront tous droit à une RAM de 12 Go, alors que le design de ces smartphones commençait à nous être connu. Et aujourd'hui, on a une première vision globale de ces appareils.