MisterDams

Dommage de limiter la comparaison à l’iPhone exclusivement. Parce que le marché de l’ultra-fin existe déjà, sur les foldables notamment. Le dernier Oppo Find N5 fait 4,2mm d’épaisseur une fois déplié, certes en bénéficiant de la plus large superficie (x2) pour dispatcher les composants.

Sur les « flip », on est plus autour de 7mm, donc plus épais, mais là les technologies à caser sont encore plus complexes (dont : un écran en plus, quasi tous ont 2 objectifs dorsaux vs 1 sur l’iPhone Air, et ils intègrent toute la mécanique de pliage pour l’écran, la charnière…).

Bref, c’est du beau boulot (s’il ne plie pas ) mais on n’est pas dans une révolution technologique majeure malgré l’effet « WOAH AMAZING OMAGOSH » de l’unboxing à l’américaine de la vidéo. En tout cas, il faudra voir si d’autres sacrifices sont faits sur la performance, en plus du capteur photo, car là aussi la concurrence intègre des SoC de flagship (type Snapdragon 8 Elite) dans ces appareils.

Après, j’ai jamais particulièrement recherché la finesse extrême sur un smartphone, je trouve que c’est hyper désagréable à avoir en main sinon.