En développant son propre modem, Apple ne vise pas uniquement les performances techniques. Cette démarche stratégique permet au géant américain d’assurer son indépendance technologique, tout en contrôlant plus finement ses coûts de production à long terme. La réduction de la dépendance à Qualcomm, fournisseur historique des modems pour iPhone, permettra à terme à Apple d'économiser plusieurs milliards de dollars chaque année. On estime qu'en 2024, la Pomme a versé à son partenaire plus de 7 milliards de dollars en achats de composants et frais divers.