Le modem C1 offre déjà deux avantages concrets pour les utilisateurs : une meilleure autonomie de la batterie grâce à une efficacité énergétique améliorée et des données plus réactives dans des conditions encombrées. Cependant, et cela ne vous aura sûrement pas échappé, cette nouvelle technologie n'a pas été déployée sur d'autres produits Apple commercialisés récemment, dont l'iPad Air M3 et le MacBook Air M4 (celui-ci n’étant de toute façon pas équipé de connectivité cellulaire).

Vous l'aurez compris, Apple dépend (et dépendra) encore de Qualcomm pour la fourniture de modems 5G. Rappelons au passage que les relations entre les deux entreprises n'ont pas toujours été au beau fixe, notamment en raison des coûts des composants appliqués par Qualcomm. De ce fait, comme l'ont d'ailleurs rapporté plusieurs sources, tout porte à croire que l'un des objectifs d'Apple avec le développement de sa puce C1 est d'abord la réduction des coûts, bien au-delà de simplement vouloir contrôler l'ensemble de son écosystème.