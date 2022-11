Les iPhone avec modem 5G signé Apple, ce n'est toujours pas pour tout de suite

Comme le souligne The Verge, la conception de modem 5G en interne se révèle plus compliquée que prévu pour Apple. La firme rencontrerait notamment des problèmes de surchauffe sur ses prototypes de puces 5G, et ce, depuis plusieurs mois si l'on en croit les informations de Mark Gurman. Difficile pourtant d'imaginer Apple jeter l'éponge alors que sa stratégie va de plus en plus vers le lancement de composants conçus en interne. Une stratégie qui a fait ses preuves récemment avec les processeurs ARM M1 et M2 installés désormais sur la quasi-totalité des Mac.

D'ailleurs, Qualcomm se prépare bel et bien à ce qu'Apple parvienne à ses fins en matière de modem. La firme a d'ores et déjà estimé que ses puces 5G ne seront plus que minoritaires à bord des iPhone cuvée 2025. Tout est dit ?