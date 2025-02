Cette mise à jour devrait offrir de multiples avantages à Apple. En plus de réduire ses coûts de fabrication, la puce maison va contribuer à « améliorer la connectivité des appareils Apple », estime Ming-Chi Kuo. C'est aussi une étape importante pour l'entreprise, qui s'efforce de développer de plus en plus de ses composants en interne, à l'instar des puces Apple Silicon pour les Mac.