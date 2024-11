D'après Kuo, Apple ambitionne de basculer presque tous ses produits sur sa puce Wi-Fi maison d'ici 3 ans environ. Un mouvement stratégique qui permettrait de réduire les coûts et de renforcer les avantages d'intégration de l'écosystème Apple. Actuellement, c'est Broadcom qui fournit plus de 300 millions de puces Wi-Fi et Bluetooth par an à la firme californienne.