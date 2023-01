Surprise ! Finalement, Apple arrête le développement de sa propre puce Wi-Fi, voilà pourquoi

Quant aux informations indiquant qu’Apple travaille également sur une puce mêlant Wi-Fi et Bluetooth, Kuo assure qu’il s’agit d’une technologie très difficile à réaliser pour Apple. La marque à la pomme cherche à développer un système qui combine les fonctions de modem cellulaire, de Wi-Fi et de Bluetooth en une seule et même puce. Il faudra néanmoins attendre plusieurs années avant de voir cette technologie exploitable.