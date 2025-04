Actuellement, tous les iPhone 16 embarquent 8 Go de RAM, y compris l'iPhone 16e, qui est la quantité minimale de mémoire vive requise pour faire fonctionner les fonctionnalités d'IA de la marque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle seuls les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (premiers modèles de 8 Go de RAM) prennent en charge Apple Intelligence, contrairement aux iPhone 15 et 15 Plus moins dotés en mémoire.

En vue du développement de l’intelligence artificielle, Kuo prédit que tous les nouveaux modèles d’iPhone 18 prévus pour la fin de l’année prochaine adopteront 12 Go de RAM. Vous noterez que cette tendance a déjà été amorcée sur Mac, où la mémoire de base est passée de 8 à 16 Go l'an dernier, ainsi que sur iPad, à l'exception de l'iPad 11. Eh oui, celui-ci reste malheureusement limité à 6 Go de RAM, le privant, de ce fait, des fonctionnalités Apple Intelligence.