iPhone 14 : l'intégralité de la gamme pourrait avoir droit à une fonctionnalité réservée aux iPhone 13 Pro et Pro Max

Pour finir, sachez que Jeff Pu a également livré quelques confidences à propos des capacités de stockage et des capteurs. Il pense qu’Apple proposera les iPhone 14 avec une capacité minimale de stockage interne de 64 Go, contre 128 Go actuellement. En revanche, les modèles Pro seraient directement proposés avec au moins 256 Go, et non plus 128 Go.