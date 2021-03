iPhone 13 : jusqu'à 1 To de stockage pour le prochain smartphone d'Apple ?

Nous devons cette information au cabinet d'analyse Wedbush qui s'attend à voir Apple opter pour des iPhone 13 avec jusqu'à 1 To de stockage. Ce n'est pas vraiment une première pour la marque dirigée par Tim Cook puisque les tablettes iPad profitent d'ores et déjà de cette mémoire interne si plaisante pour accueillir un maximum de photos, vidéos et autres jeux téléchargés depuis l'App Store.



Mais il ne s'agit pas de la seule amélioration qui devrait être appliquée à l'iPhone 13. Des rumeurs évoquent la présence d'un écran avec un taux de rafraîchissement atteignant 120 Hz ou encore un capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran. De plus, la gamme pourrait ne compter que trois smartphones différents. Avec la possible disparition du Mini, le modèle le plus abordable devrait être incarné par le futur iPhone SE dont la sortie est attendue ce printemps.