iPhone 13 : 5G millimétrique et LiDAR sur tous les modèles ?

La première information concerne la compatibilité 5G des iPhone de la prochaine génération. On apprend que tous les modèles d'iPhone 13 devraient bénéficier de la 5G mmWave (millimétrique), et ce, sur tous les marchés. Une fonction réservée actuellement aux iPhone 12 vendus aux États-Unis.

En France et dans les autres pays, les iPhone 12 se contentent d'une compatibilité avec la 5G sub-6GHz. Chez nous, seule cette technologie est disponible pour l'instant. Elle est plus lente que la 5G millimétrique mais tient mieux la distance et pénètre mieux les bâtiments. À terme, une combinaison de ces deux types de fréquence permettra d'obtenir un réseau 5G à la fois très rapide et fiable.

Outre les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine, le Japon ou encore le Canada disposent d'un réseau 5G mmWave. La demande d'antennes 5G mmWave d'Apple serait sur le point d'exploser, obligeant la marque à se fournir chez le Taïwanais Qiqi en plus du Japonais Murata Manufacturing.