Le Pass Navigo disponible sur iPhone à partir de février 2021

Le quotidien indique en effet que dès le mois de février 2021, il sera possible d'acheter ses titres de transport (voyage unique, carnet ou abonnement) et de recharger son pass Navigo depuis son iPhone. Pour valider son titre de transport, il suffira de passer son mobile sur la borne, même s'il est éteint, et le NFC se chargera du reste.

Bien pratique pour ne plus s'embêter avec des titres de transport matérialisés. Un confort auquel ont déjà accès les utilisateurs Android depuis l'automne 2019.