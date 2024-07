Attention ! Si vous utilisez l'application Mes Tickets Navigo, évitez de la supprimer sans réfléchir

max6

citation « Yohan Bensemhoun, journaliste dans un tweet du 14 juillet 2024 raconte avoir perdu un carnet entier de tickets après avoir supprimé l’application Mes Tickets Navigo. »

Le type supprime de lui-même une application parce que « le système lui dit que c’est bien » sans aucune réflexion et accuse le « système » alors qu’il est trop con (il n’y a pas d’autres mots) pour se douter une seule seconde que l’application « mes tickets navigo » concerne ses tickets navigo.

Et il se prétend journaliste, le type qui donne sons avis sur tout et prétend expliquer aux autres la vie ?

Un conseil, su vous voyez son nom en bas d’un article fuyez, ne le lisez pas c’est inutile de lire ce qu’écrit un sans cerveau qui clique avant de réfléchir.

Android ma propose régulièrement de supprimer des application « non utilisées » or certaine me sont indispensable parfois mais au moins avant de cliquer sur oui, je lis ce qui est écrit au dessus et je suis loin d’être une lumière dans la nuit.