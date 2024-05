Enfin, la carte Navigo arrive sur iPhone et Apple Watch : voici tout ce qu'il faut savoir sur son fonctionnement

Une fois l'application Cartes ouverte, vous devez appuyer sur le bouton « Plus », en haut à droite, puis aller dans « Carte de transport », choisir « France », et ajouter votre carte Navigo. Il est alors possible d'acheter différents titres, comme les tickets t+, les t+ à tarif réduit, les RoissyBus, OrlyBus et mêmes les forfaits Navigo Jour. Notons qu'il est évidemment possible de cumuler les titres Navigo dans l'application Cartes, ce qui devrait satisfaire les plus prévoyants.