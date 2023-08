Le pass Navigo débarquerait enfin sur iPhone début 2024

Ces derniers mois, il y a eu quelques bonnes nouvelles pour les détenteurs d'un pass Navigo. Au printemps, il a ainsi été annoncé que les usagers du réseau allaient pouvoir être indemnisés pour les problèmes rencontrés sur le RER. Aujourd'hui, nous apprenons une nouvelle qui va rendre plus pratique l'utilisation de ce pass présent dans plusieurs millions de poches.

En effet, IDF Mobilité et Apple ont trouvé un accord pour numériser le pass et le rendre disponible sous iOS. Dès 2024, les utilisateurs d'iPhone pourront ainsi, à l'instar de ce qu'il se fait déjà sous Android depuis octobre 2022, scanner directement leur téléphone sur les bornes d'entrée des stations de métro et de RER de la capitale.