Voici Cartes IGN, l'appli française qui pourrait vite rivaliser avec Google Maps et Waze, on vous montre comment l'utiliser

Si vous ne la connaissez pas, vous devriez apprendre à connaître Cartes IGN, l'application cartographique et de navigation portée par l'Institut national de l'information géographique et forestière. Gratuit et Français, l'outil a été lancé sous sa nouvelle forme le 15 mai 2024 par le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu. Il brille par son aspect tout-terrain, en ce qu'il peut aider à sa déplacer, en ce qu'il peut servir de guide touristique et en ce qu'il peut aussi vous faire plonger dans l'Histoire. On vous montre comment ça marche et pourquoi c'est un coup de cœur.