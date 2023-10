Google Maps fait le plein de nouveautés et ajoute une bonne dose d'IA à ses cartes

Google va se baser sur les informations données par ses différents partenaires dans le monde, mais aussi proposer aux entreprises gérant ses parcs de bornes de recharge des options pour ajouter leurs propres données en temps réel et les partager sur Google Maps.

Google Maps va, de plus, revoir les cartes affichées lors de la navigation routière. Les bâtiments aux alentours seront désormais modélisés en 3D et les couleurs de la cartographie modifiées. Les bretelles d'autoroutes, notamment les plus alambiquées, vont être aussi retravaillées pour choisir plus facilement sa direction. Ces améliorations arriveront en France et dans onze autres pays, dont les États-Unis, le Canada ou l'Allemagne dans les prochains mois, sans autre précision.

Enfin, les vitesses maximales seront améliorées grâce à intelligence artificielle, pour être modifiées plus rapidement en fonction des changements opérés par les autorités de chaque pays.