Google Maps bientôt plus immersif grâce à l'IA ? Ça arrive vite !

La vue immersive a été annoncée pour la première fois en 2021, mais il a fallu attendre l'essor de l'intelligence artificielle pour qu'elle commence véritablement à prendre forme. L'idée est ainsi de proposer une représentation 3D du monde réel dans Google Maps, navigable grâce à Street View.

Pour arriver à ce résultat, Google a compilé des milliards d'images et y a appliqué un traitement en trois dimensions grâce à des champs de rayonnement neuronal. Cela inclut également l'éclairage, pour afficher une vue méritant pleinement son nom d'immersive.

La technologie, déjà disponible sur Android et iOS (il faudra attendre encore un peu pour la version bureau), en est encore à ses débuts, avec pour l'instant Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo comme villes de test. La vue immersive arrivera au fil des mois dans d'autres villes, avec en tête Amsterdam, Dublin, Florence et Venise. Vous devrez donc patienter encore quelque temps avant de pouvoir aller observer votre maison.