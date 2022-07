Cette nouvelle fonctionnalité de Google Maps va vous donner des ailes !

Seulement, Google ne compte pas s’arrêter en si bon vol. Ces « vues immersives » ambitionnent d’apporter une autre dimension à l’application puisqu’elles ne se contenteront pas de vous faire visiter les villes et monuments les plus populaires depuis l’extérieur. En effet, il vous sera également possible d’accéder à des vues d’intérieur détaillées afin d’être plongé en totale immersion. Les villes de Los Angeles, Londres, New York, San Francisco et Tokyo seront les premières à prendre vie virtuellement grâce à Immersive View d’ici la fin d’année.