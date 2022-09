Vous l'utilisez déjà pour vos trajets, comment Google Maps va devenir votre guide de voyage

De plus, Live View s'améliore et se dote d'une nouvelle option de recherche. Grâce à celle-ci, un utilisateur peut sortir son smartphone pour chercher plus simplement des cafés, des épiceries, des stations de transport en commun ou des guichets automatiques qui se trouvent proches de lui. Des informations comme les heures d'ouverture et la fréquentation sont également affichées pour l'aider à faire son choix. La fonctionnalité arrivera dans les mois à venir sur Android et iOS pour Londres, Los Angeles, New York, San Francisco, Paris et Tokyo.