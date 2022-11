Réalité augmentée : le "Live View" de Google Maps arrive à New York, Tokyo et... Paris !

Dès aujourd'hui à Londres, Los Angeles, New York, Tokyo, San Francisco et Paris, l'application peut vous montrer en réalité augmentée les points d'intérêt autour de vous. Il suffit de lever son téléphone Android ou iOS, et grâce à la caméra de votre appareil, l'app est capable d'afficher les magasins, bars, banques, distributeurs de billets et autres endroits utiles présents dans votre environnement direct.