Immersion, traduction... Google continue de révolutionner la recherche

Depuis des années, Google développe toujours plus de moyens naturels et intuitifs pour chercher des informations. De la recherche textuelle d'antan, il est désormais possible d'effectuer des recherches à partir d'une photo ou d'une commande vocale. Mercredi, la firme de Mountain View a profité de son événement Google Search On pour montrer toutes les capacités offertes par les progrès de l'intelligence artificielle, au travers de nouvelles fonctionnalités toujours plus immersives.