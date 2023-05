L'Apple Car arrive bientôt dans vos rues, mais ce n'est pas celle que vous croyez

Apple indique qu'à partir du samedi 20 mai et jusqu'au 18 septembre, une flotte de véhicules circulera dans toutes les régions de France. Le constructeur va ainsi profiter de ces déplacements pour prendre en photo les nombreuses routes traversées et obtenir de nouvelles informations utilisées dans l'application de cartographie.

Le système LiDAR installé sur les véhicules permet également à Apple de repérer les bâtiments le long des routes, qui pourront être fidèlement reproduits et insérés aux cartes proposées aux utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac.

Les voitures Apple ne seront pas seules pour obtenir de nouvelles données utiles à la navigation. Le constructeur va aussi faire appel à des prestataires à pied, équipés d'un sac à dos contenant le nécessaire pour prendre des photos et analyser les alentours dans les zones inaccessibles aux véhicules, comme dans les centres-ville par exemple. Ces données pourront ainsi servir à améliorer la pertinence des points d'intérêt, mais aussi les visuels proposés dans Look Around, la vue immersive permettant de voir une rue ou un chemin à 360°.

Les personnes chargées de cette tâche ont déjà débuté leurs parcours, et avaleront des kilomètres jusqu'au 21 juillet prochain dans les grandes villes des régions Hauts-de-France, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Si vous souhaitez plus de précision sur les rues et quartiers visités, Apple met à disposition une page web dédiée à la collecte de données.