Apple Plans compte se débarrasser de Yelp pour ses avis

La première lui permet de noter le commerce qu'il vient de visiter ou de rechercher. Le système sera moins complet que celui de Google puisqu'il ne s'agit que de la possibilité d'ajouter des pouces vers le haut ou vers le bas à propos des services proposés ou des produits consommés.

L'autre option lui permet d'ajouter ses propres photos et d'afficher des images bien plus récentes que celles de Yelp, qui peuvent avoir plusieurs mois voire années.

Ces options sont en cours de test et pourraient apparaitre à la sortie d'iOS 14, prévue à l'automne. Apple travaille dans le même temps à revoir sa cartographie. Le Royaume-Uni et l'Irlande ont désormais accès à de nouvelles cartes plus détaillées depuis quelques jours. La France devrait suivre dans les prochains mois.