Apple Plans intègre enfin les transports en commun dans plusieurs villes françaises

Apple Plans donne également les horaires de TGV ou de TER



Source : Apple Insider

Apple donne un coup d'accélérateur dans la mise à jour de ses cartes. Si les nouveaux tracés ne devraient pas être mis en ligne avant quelques mois, le constructeur californien vient d'intégrer les transports en commun de nombreuses grandes villes françaises.Que vous habitiez ou visitiez les charmantes villes de Lyon, Lille, Toulouse, Strasbourg ou encore Bordeaux, Apple Plans vous indiquera désormais en plus des trajets en voiture et à pied les différents métros ou tramways à prendre pour se rendre à une destination.Apple a également eu la bonne idée d'ajouter les TGV (inOui et OuiGO) et les TER à sa liste de transports disponibles. L'option permet de spécifier le jour et l'heure à laquelle on souhaite partir pour obtenir les horaires de train correspondants.D'autres pays européens sont concernés pas ces ajouts mais à l'heure qu'il est Apple n'a pas mis à jour la liste complète des villes bénéficiant de ces nouvelles informations.