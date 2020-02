Apple prévoit de vendre beaucoup plus d'iPhone en 2020 et 2021 grâce à la 5G

La 5G va booster les ventes

Quatre iPhone en 2020

Source : PhoneArena

La publication, souvent bien informée, nous apprend de sources provenant des chaînes de production, qu'Apple a commandé entre 50 % et 60 % de SoC A14 Bionic supplémentaires par rapport à sa demande d'A13 Bionic pour les iPhone de la série 11. Cela signifie forcément que la firme de Cupertino croit dur comme fer à une forte hausse des ventes de ses prochains iPhone, qui seront équipés de ces puces.Mais pourquoi les consommateurs seraient-ils particulièrement friands de ces iPhone 12 (ou quel que soit leur nom commercial définitif) ? On n'attend pas de grand bouleversement de design cette année, ni de révolution en termes de performances ou de photo. Cependant, la prochaine génération d'iPhone sera compatible 5G.Après une année 2019 timide, avec seulement des variantes 5G pour certains flagships, 2020 devrait être la véritable année du développement des appareils compatibles . Récemment, cela a été illustré par les nouveaux Galaxy S20 , tous compatibles 5G, ce qui sera probablement le cas de tous les haut de gamme qui vont sortir ces prochains mois, alors que certains constructeurs promettent déjà des smartphones milieu de gamme supportant la 5G, pour cette année également. Les fondeurs Qualcomm et MediaTek ont d'ailleurs déjà présenté leurs puces milieu de gamme 5G.Notons par ailleurs que les réseaux 5G commencent à se développer en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Des opérateurs proposent même déjà des forfaits dans certaines régions. En France, le technologie devrait prendre de l'ampleur dès cet été ou à la rentrée 2020. Si, pour le moment, cela semble encore lointain, il faut avoir en tête que l'on garde souvent son iPhone plusieurs années. Il convient donc d'anticiper le fait que dans deux, trois ou quatre ans, le support de la 5G sur mobile sera plus important Autre raison évoquée pour justifier cette augmentation prévisionnelle des ventes d'iPhone, le fait que quatre modèles sont attendus cette année, contre trois en 2018 et 2019. Pour commencer, Apple devrait présenter un iPhone 12 très compact avec un écran de 5,4 pouces. Cela fait longtemps que les utilisateurs demandent à la marque un appareil petit format moins cher, pour bénéficier d'iOS à petit prix. Ils vont, à priori, enfin être servis.L'iPhone 12 Plus sera le successeur de l' iPhone 11 standard. Il devrait reprendre les mêmes caractéristiques techniques que l'iPhone 12, mais avec une plus grande diagonale d'écran (6,1 pouces ?). Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max seront quant à eux les modèles les plusde la série.Rappelons au passage que Apple a cartonné lors du dernier trimestre 2019 , battant même son record historique. Les services y ont beaucoup contribué, mais les ventes d'iPhone, en hausse, n'y sont pas étrangères non plus...