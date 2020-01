Le marché de la 5G dans le monde représenterait 200 millions de smartphones en 2020

Plus de 200 millions de smartphones 5G en 2020 ?

Source : GSMArena

Si quelques rares privilégiés peuvent déjà bénéficier du réseau 5G, cette année 2020 devrait permettre aux principaux opérateurs de déployer plus globalement ce réseau nouvelle génération.Evidemment, pour en profiter, il faudra disposer d'un smartphone compatible, et le Mobile World Congress de février devrait être l'occasion de découvrir une myriade de nouveaux smartphones 5G. Selon Goldman Sachs, pas moins de 200 millions de terminaux 5G pourraient être écoulés dès la fin de l'année en cours.Selon certains, Huawei, seul, pourrait écouler plus de 100 millions de smartphones 5G dans le courant de l'année 2020. C'est évidemment la Chine qui devrait faire exploser le marché de la 5G, grâce à Huawei donc, mais également Xiaomi, qui pourrait proposer une dizaine de smartphones 5G en 2020.