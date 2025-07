Dans un secteur dominé par des appareils toujours plus fermés et jetables, Fairphone adopte une posture bien différente de celle de ses concurrents. Concevoir des smartphones durables et facilement réparables, telle est la philosophie de la marque néerlandaise. Malgré un format plus compact et une modularité repensée par rapport aux précédents modèles, le Fairphone 6 (ou The Fairphone) maintient sa promesse de réparabilité maximale, même si quelques ajustements techniques ont été nécessaires pour optimiser son design.