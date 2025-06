Bombing_Basta

accepter de payer (beaucoup) plus cher pour un téléphone aux caractéristiques au mieux datées, au pire inacceptables.

Alors non ce n’est pas « beaucoup » plus cher, comparé à un téléphone à 200 balles qui sera mis à jour 2 ans et encore… Le Fairphone 5 sorti à 600€ aura droit à des mises à jour jusqu’en 2031.

Et on s’en tape des caractéristiques « datées », ce qui compte c’est le comportement à l’usage.

Et pour en avoir un, à l’usage, il est parfaitement fonctionnel et fluide.

Un beau progrès par rapport à l’écran 90 Hz du Fairphone 5.

Je tourne avec l’écran en 60hz et y’a aucun problème…

Edit :

J’ajoute qu’à la lecture de cet article on dirait que les Fairphone déjà sortis sont des grosses bouses inutilisables, et en plus d’être scandaleux je trouve cela malhonnête.

D’autant plus que votre propre test du Fairphone 5, comme ceux d’autres sites tech comme les numériques, en disent du bien, dans l’ensemble.

Bref