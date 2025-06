max6

ma chère Mathilde Rochefort quand on écris un article il serait bon de vérifier ses source par exemple en allant tout bêtement sur site de la marque. Pièces détachées pour votre Fairphone, découvrez-les ici

Vous auriez alors pu constater très facilement que « Les utilisateurs pourront non seulement remplacer la batterie ou l’écran, comme c’était déjà le cas sur les précédents modèles, mais aussi les caméras avant et arrière, le haut-parleur, l’écouteur ou encore le port USB-C. » est une affirmation complètement erronée.

Il est déjà il est déjà possible depuis le début de remplacer facilement à l’aide d’un simple tournevis tous les élément que vous citez comme une nouveauté. Possesseur depuis début 2020 d’un fairphone 3 j’ai pu changer le module caméra pour en faire un 3+ et j’en suis à ma deuxième batteries et tous les éléments du téléphone sont toujours en vente (y compris le tournevis nécessaire au démontage des dit éléments si vous ne le possédez pas).

Vous trouverez aussi https://support.fairphone.com/hc/en-us/categories/8943946277265-Fairphone les tutoriels nécessaire à la maintenance pour ceux qui n’ont pas l’habitude de tout démonter.