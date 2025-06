The Fairphone est un smartphone modulaire, comprenant notamment 12 composants facilement remplaçables par les utilisateurs et utilisatrices en cas de panne (la batterie est amovible, tout comme le port USB-C ou l'appareil photo). Sans rien renier de ses engagements écologiques, Fairphone présente ici un smartphone plus solide sur ses appuis, qui vise à réduire l'écart avec la concurrence. On le savait depuis quelques jours déjà : The Fairphone est équipé de la puce Snapdragon 7s Gen 3 et de 8 Go de RAM. Un SoC de milieu de gamme très compétitif, offrant de bonnes performances (voir notre test du Nothing Phone (3a)).