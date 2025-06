Vous avez bien lu. Le premier smartphone haut de gamme de Nothing sera animé par une puce de « milieu de gamme avancé ». Un aspect de la fiche technique suffisant pour que de nombreuses voix s'élèvent pour disqualifier la jeune pousse londonienne, qui s'est illustrée cette année en sortant les incroyables Nothing Phone (3a), Phone (3a Pro) et plus encore le CMF Phone 2 Pro. Et si on prenait une grande inspiration, un verre d'eau, et qu'on discutait calmement ?