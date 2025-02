Nothing devrait lancer deux nouveaux téléphones : le Nothing Phone (3a) 5G et le Nothing Phone (3a) Pro 5G. Le Nothing Phone (3a) 5G serait disponible en deux configurations : l’une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et l’autre avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Nothing Phone (3a) Pro 5G, quant à lui, pourrait ne proposer qu’une seule version, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Côté spécifications, le modèle de base intégrerait un processeur Snapdragon 7s Gen 3, un écran AMOLED Full HD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide filaire de 45 W. Le système de notification lumineuse Glyph Lights serait aussi de la partie. Concernant la photographie, ce téléphone devrait disposer d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 2x. À l’avant, un capteur de 32 mégapixels serait prévu pour les selfies.

Nothing sera présente officiellement au Mobile World Congress de Barcelone, et donnera une conférence le 4 mars prochain. C'est à cette date que nous devrions découvrir toutes les nouveautés de cette gamme, ainsi que les capacités allouées à cette nouvelle touche.