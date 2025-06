Le cœur du Nothing Phone 3 devrait être animé par le processeur Snapdragon 8s Gen 4 de Qualcomm. Ce choix est loin d'être anodin : il ne s'agit pas de la puce la plus puissante du catalogue du fondeur, mais d'une version conçue pour offrir des performances de très haut niveau tout en maîtrisant les coûts. Ainsi, comme nous l'avions déjà analysé, le choix du processeur du Nothing Phone 3 ne devrait pas vous inquiéter, car il vise un équilibre entre puissance brute, efficacité énergétique et accessibilité tarifaire.

Cette puce sera épaulée par la nouvelle surcouche logicielle Nothing OS 3.5, basée sur Android 15. L'expérience utilisateur promet d'être fluide et réactive, probablement enrichie par des fonctions d'intelligence artificielle, une ambition déjà évoquée par Carl Pei pour l'évolution de son écosystème logiciel. Cette stratégie permet à Nothing de se concentrer sur l'optimisation logicielle plutôt que sur une course effrénée aux spécifications.