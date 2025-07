Pas dispo avant fin août

En s’attaquant de front aux trois défauts historiques du smartphone pliant – l’épaisseur, l’autonomie et la robustesse – Honor signe là un réel tour de force. Le Magic V5 ne se contente pas d’être le plus fin ; il embarque aussi la plus grosse batterie, l’une des dalles les plus lumineuses du marché du pliant, un processeur surpuissant, une partie photo polyvalente et un support logiciel qui flirte avec la décennie.