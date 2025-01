Au-delà du silicium-carbone, les acteurs du secteur explorent de multiples pistes pour soutenir l’essor d’appareils de plus en plus puissants. Les batteries solides, l’hydrogène solide ou encore le lithium-CO₂ suscitent régulièrement l’enthousiasme, mais le saut vers la production de masse demeure complexe. Pourtant, chaque nouvelle technologie nous rapproche d’une autonomie accrue, indispensable pour répondre à la demande grandissante d’usages mobiles (jeux, streaming, visioconférences, etc.).

En attendant, le silicium-carbone semble bien parti pour se hisser comme l’une des options les plus prometteuses pour les prochaines générations de smartphones. Entre Xiaomi qui l’exploite déjà et Samsung et Apple qui multiplient les travaux de R&D, l’industrie se mobilise clairement. Reste à voir quand et à quel prix cette innovation sera réellement déployée sur l’ensemble du marché. De quoi patienter — et se réjouir — en rêvant de la batterie « révolutionnaire » qui fera enfin disparaître la peur de la panne sèche pendant la journée.