Des batteries plus compactes mais 10% plus endurantes ? Xiaomi l'a fait

Il faut comprendre que les constructeurs de smartphones sont très limités dans leur capacité à offrir les meilleurs composants possibles sans faire exploser la taille des appareils. La batterie, en l'occurrence, est parmi les composants qui occupent le plus d'espace dans le châssis de nos smartphones.

C'est la raison pour laquelle on trouve une masse incommensurable de smartphones de même taille (le plus souvent 6,67 pouces chez Android). Il s'agit du gabarit qui offre le meilleur compromis aux constructeurs pour embarquer une batterie généreuse, des composants récents et plusieurs modules photo.

On comprend mieux les avantages promis par la trouvaille de Xiaomi. En offrant une meilleure efficacité énergétique aux smartphones, sans occuper plus d'espace dans le châssis, ces batteries permettront aux OEM de récupérer plus d'espace soit pour réduire la taille des smartphones, soit pour intégrer d'autres composants plus volumineux (par exemple un capteur photo plus conséquent).