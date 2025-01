Performance et autonomie au rendez-vous

Le Magic7 Pro est équipé du SoC Snapdragon 8 Elite, le plus puissant jamais conçu par Qualcomm pour un smartphone. Il dispose de 12 Go de RAM et d’un stockage interne non extensible de 512 Go de stockage. L’alimentation électrique est assurée par une batterie non amovible de 5270 mAh.