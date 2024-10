Les Honor Magic6 et Honor Magic6 Pro se sont hissés parmi les meilleurs smartphones sortis en 2024. Les deux appareils, présentés en début d'année, proposaient des designs très élégants, et des fiches techniques premium, notamment au niveau de la partie photo. Les Honor Magic 7 et Honor Magic 7 Pro ont donc une certaine pression sur les épaules, et le constructeur semble vouloir mettre les bouchées doubles afin de conserver son image de marque et sa place sur le marché des smartphones haut de gamme.