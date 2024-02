MWC 2024 : Avec son Magic 6 Pro, Honor veut pousser tous les potards à fond !

On a hâte de découvrir ce que cela peut donner sous un soleil de plomb. Pour le reste, on retrouvera bien évidemment un SoC Snapdragon 8 Gen 3, 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage en UFS 4.0. La batterie de 5600 mAh promet quant à elle une autonomie solide, d'autant que la recharge passe à 80W cette année (66W sans fil).