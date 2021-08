Honor renoue avec les smartphones premium et lance ses Honor Magic 3 et Magic 3 Pro en Europe

Le constructeur s'est largement attardé sur la partie photo et vidéo de ses mobiles. Les Honor Magic 3 bénéficient du même capteur principal de 50 mégapixels et ouverture f/1,9, d'un ultra grand-angle de 13 Mp et f/2,2 et d'un capteur monochrome de 64 Mp et f/1,8.

Le modèle standard dispose en plus d'une lentille dédiée à l'autofocus laser, alors que le Magic 3 Pro embarque deux optiques qui lui sont propres : un téléobjectif 64 MP et f/3,5 autorisant un zoom optique 3,5x (hybride 10x et numérique 100x) et un capteur ToF 8x8.