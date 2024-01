Capteur 180 mégapixels et Snapdragon 8 Gen 3 : le Honor Magic 6 Pro montre ses muscles en Chine

La configuration photo du Honor Magic 6 Pro repose sur un capteur principal 1/1,3 pouce de 50 MP avec ouverture variable de f/1.4 à f/2.0 et stabilisation optique. Il est accompagné d'un ultra grand-angle de 50 MP et ouverture f/2.0.

C'est surtout son téléobjectif périscope qui sort du lot, puisque nous avons affaire à un capteur 1/1,49 pouce de 180 MP et ouverture f/2.6. Celui-ci offre un zoom optique jusqu'à 2,5x et un zoom numérique jusqu'à 100x. Honor a sans doute opté pour une définition 180 MP sur cette optique pour offrir un zoom puissant sans constater trop de perte de détails.

L'appareil est lancé en Chine et devrait faire son apparition en Europe aux alentours du printemps. La version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 5 699 yuans (800 euros). La variante 16 Go de RAM et 1 To de mémoire interne est affichée à 6 699 yuans (940 euros). Comme d'habitude, il faut s'attendre à des tarifs plus élevés en France.