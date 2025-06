Non, les principaux atouts du POCO F7 se trouvent sous le capot. En l'occurrence, la filiale de Xiaomi offre à son dernier né des performances de pointe grâce à la puce Snapdragon 8s Gen 4. Oui, la même que l'on devrait retrouver au sein du haut de gamme Nothing Phone (3) début juillet. Ça calme. On ajoute à cela 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage, et on obtient là une formidable machine à geeker jusqu'à plus soif.