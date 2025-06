Selon le site spécialisé Android Treasure, la version standard du Poco F7 serait animée par un SoC Snapdragon 8s Gen 4 gravé en 4 nm, avec un CPU octo-core cadencé jusqu’à 3,2 GHz. Ce dernier serait épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.1.

Le Poco F7 disposerait d'une dalle AMOLED de 6,83 pouces offrant une définition de 2772 × 1280 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Plus précisément, il prendrait en charge un échantillonnage tactile à 480 Hz, une luminosité maximale de 3200 nits, Dolby Vision, HDR10+, et couvre la gamme de couleurs DCI-P3 avec plus de 68 milliards de couleurs.