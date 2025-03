La filiale de Xiaomi a néanmoins tout intérêt à occuper le terrain le plus tôt possible, alors que l'on sait que le trublion londonien Nothing souhaite, lui aussi, sortir son premier flagship à l'été prochain. Et quand on sait le rapport qualité-prix qui anime ses récents modèles comme les Phone (2a) (on vous parle du Nothing Phone (3a) très bientôt sur Clubic), ça risque de vraiment chauffer pour POCO.