Le Poco F2 Pro sera lancé le 12 mai à partir de 570€

La presse a commencé à recevoir des invitations pour un événement virtuel que Xiaomi tiendra à Madrid, le 12 mai. Au programme : une présentation en bonne et due forme des Poco F2 et F2 Pro.

En d’autres termes, il devrait s’agir d’un smartphone aux specs haut de gamme, mais à l’étiquette plus abordable. En reprenant la fiche technique du Redmi K30 Pro, on prédit que le Poco F2 Pro profitera d’un Snapdragon 865, de 6 à 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1, d’une batterie de 4 700 mAh et d’une configuration à quatre APN (64+13+8+2 MP). Son écran AMOLED couvrira une diagonale de 6,67 pouces, mais s’en tiendra à une fréquence de 60 Hz.